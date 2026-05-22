【モデルプレス＝2026/05/22】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨と、同じくプロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が5月22日、記者会見を実施。アイスダンスチーム結成の経緯や、具体的な目標について語った。【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット◆宇野昌磨＆本田真凜、結成のきっかけは宇野からの提案同日、自身のSNSを通じてアイスダンスチームを結成したことを発表した宇野と本田。