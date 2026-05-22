【モデルプレス＝2026/05/22】お笑いタレントのケンドーコバヤシが21日、BS朝日「家呑み華大」（毎週木曜よる10時〜）にゲスト出演。「あと20年は家庭持たないな」と思う後輩芸人を明かした。【写真】ケンコバが「あと20年は家庭持たない」と思う後輩芸人◆ケンドーコバヤシ、飲み仲間明かすこの日は放送100回突破記念として、初のゲストであるケンドーコバヤシを迎え、博多華丸・大吉と3人で家呑みトークを展開した。博多大吉が「