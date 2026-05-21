ホンダは２１日、小型の電気自動車（ＥＶ）「Ｓｕｐｅｒ―ＯＮＥ（スーパーワン）」を２２日に発売すると発表した。

価格は税込み３３９万２００円。国の補助金を活用すると税込み２０９万円台となり、軽自動車のＥＶとほぼ同額で購入できる。ホンダは３月にＥＶ３車種の開発中止を発表したが、日本市場ではＥＶを拡充させる方針だ。

昨年発売した軽自動車のＥＶ「Ｎ―ＯＮＥ ｅ：（エヌワンイー）」をベースに全幅を拡大した。モーターの出力を引き上げる機能「ブーストモード」も搭載している。満充電時の航続距離は２７４キロ・メートルとなる。

ホンダは北米市場でＥＶ需要が減少したことを受け、ハイブリッド車（ＨＶ）に注力する方針だ。一方、日本市場では、買い物などの日常使いで、軽自動車を含む小型のＥＶの需要が高まるとみている。２８年には、人気の軽「Ｎ―ＢＯＸ（エヌボックス）」でもＥＶを投入する。

スーパーワンは発売前の先行予約台数が約７０００台となり、２５年度の国内ＥＶ販売台数が約１万１１００台だったホンダにとって上々の滑り出しとなっている。川坂英生・日本統括部長は２１日の発表会で、「日本のＥＶ市場とお客様の日常を熱く面白くする」と述べた。