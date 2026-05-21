夏はひんやり！ ミルクスイーツで決まり これからの暑い季節にも重宝する「ひんやりミルクスイーツ」をピックアップ。濃厚だけど、さっぱりした口当たりのレシピはリピート間違いなしのおいしさです。 牛乳1リットルで簡単ティラミス10分で作れちゃうとろけるプリンミルク餅にきな粉をトッピング！濃厚なおいしさにハマる人続出 これなら1人暮らしの人でもあっという間に消費できますし、もう1本多めに買ってもあっという