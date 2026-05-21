4月の中東からの原油輸入量が6割以上減少しました。財務省が発表した4月の貿易統計で、中東から日本への原油輸入量は、384万キロリットルと、前の年の同じ月に比べて67．2％減少しました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が統計上も大きく表れ始めたもので、LNG＝液化天然ガスは76．1％の減少、ナフサを含む揮発油は79．4％の減少となりました。一方、アメリカからは、原油の輸入量が38．8％増えたほかナフサを含む揮発油は206