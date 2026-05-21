映画「キングダム魂の決戦」＆「『キングダム』シネマコンサート」天下の大将軍になる夢を描く主人公・信と、秦の若き王・嬴政が錚々たる強敵との壮絶な戦いを繰り広げながら中華統一を目指す物語を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」の実写映画シリーズ5作目今作で描かれるのは、“合従軍編”。シリーズ最大規模で激突する＜秦 vs 六国＞の魂の大攻防戦。秦国存亡をかけた運命の決戦が、この夏、大炎を巻き起こす―