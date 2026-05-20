"カニ風味かまぼこほぐし"に手間取らない方法 副菜に活躍することが多い「かに風味かまぼこ」ですが、うまくほぐせずイラッとすることありませんか？ 今回は、これまでイライラしていたのがウソみたいに、あっという間にかに風味かまぼこをバラバラにすることができる「ほぐしワザ」をご紹介します。 手を汚すことなくほぐせます！実際に試した人も大絶賛 「こんなにかんたんにカニカマがほぐせるなんて…！ 目から鱗でした」「