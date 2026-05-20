岡山県庁 岡山県は20日、県内ですでに「土砂災害警戒区域」に指定されている箇所とは別に、約2万カ所を「土砂災害が発生するおそれのある箇所」として公表しました。 岡山県防災砂防課のホームページ掲載の市区町村ごとのPDFファイル、おかやま全県統合型GISで確認することができます。 急傾斜（傾斜30°以上かつ高さ5ｍ以上）で、地図上に何らかの建物が存在する箇所を選定したということです。 岡山県