記事ポイント世界初のRGB MiniLEDバックライトを搭載し、BT.2020色域を100％カバーする次世代テレビフランスの高級オーディオブランド「Devialet」と共同開発した最大出力140Wの音響システム生成AI搭載の独自OS「VIDAA」で声だけでテレビを操作・会話できる新体験を提供 テレビの色表現に、新たな基準が登場します。総合家電メーカーのハイセンスジャパンが、赤・緑・青3色のMini LEDが独立して発光する次世代バックライト技