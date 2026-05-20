KDDIとJR東日本は、山手線の車両内で5G ミリ波エリアを拡大する実証に成功したと発表した。ミリ波対応ガラスアンテナで受信した5G ミリ波を増幅した上で車内に再放射するもので、車両全体の約97％のエリアで通信速度1Gbpsを達成できた。 5G ミリ波は28GHz帯の広い周波数幅を活用しており、超高速、超大容量の通信ができる一方、これまでの電波より直進性が強く、遮蔽物の影響を受けやすい特性がある。 KDDIは、これ