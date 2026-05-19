シャープは5月14日、「AQUOS」シリーズの新製品発表会を開催しました。有機ELテレビ「AQUOS OLED」8機種と、量子ドットMini LEDテレビ「AQUOS XLED」7機種の合計15機種を今夏発売するほか、テレビの大画面でAIキャラクターと会話できる新サービス「AQUOS AI」の提供も開始します。 ↑AQUOSブランドは2001年に誕生しており、今年で25周年を迎えるそう。 「黒再現」の有機EL、「鮮やかな色表現」のMini LED。2つのラインを展開