即席味噌汁は便利ですが、引き出しなどにしまっておくとバラバラに散らかってしまうことが多々。食べ逃しにもつながるのでなんとかしたいと思っていたら、セリアで即席味噌汁専用ストッカーを発見しました！ピッタリサイズで効率よく収納できるだけでなく、仕切り付きで使い勝手抜群。よくあるケースとは一味違います！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：即席味噌汁ストッカー価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦63×横189