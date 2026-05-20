まさか100均に売ってるとは！よくあるやつじゃんってスルーしちゃダメ！地味に凄い専用ケース

即席味噌汁は便利ですが、引き出しなどにしまっておくとバラバラに散らかってしまうことが多々。食べ逃しにもつながるのでなんとかしたいと思っていたら、セリアで即席味噌汁専用ストッカーを発見しました！ピッタリサイズで効率よく収納できるだけでなく、仕切り付きで使い勝手抜群。よくあるケースとは一味違います！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：即席味噌汁ストッカー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦63×横189×厚み75mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4582281743082

セリアの専用ストッカーで散らかりやすい即席味噌汁を整理整頓！

即席味噌汁は手軽で便利ですよね。ただ、引き出しなどにしまっておくとバラバラに散らかってしまうことが多々…。気付けば奥のほうに紛れてしまって、食べ逃してしまうことも。

サイズがぴったりな収納ケースなどを探すのも難しいなと思っていた矢先、セリアでこんな商品を発見しました。『即席味噌汁ストッカー』をご紹介します。

その名の通り、即席味噌汁専用の収納ケースです。約縦63×横189mmと、即席味噌汁やフリーズドライ味噌汁がぴったり収まりやすいサイズに設計されています。

底面には付属品として仕切りパーツがあります！こういった収納ケースは仕切りが付いておらず、別で用意することが多いので助かります。

ハサミやニッパーを使用し、連結部分を切り離して使用します。その際、怪我をしないようにご注意を！

切り離したパーツは、ケースのふちに差し込むことで仕切ることができます。種類を分けて管理しやすいだけでなく、少量の即席味噌汁を収納しても倒れにくくなります。

仕切りと凹凸のおかげできれいに収納！コンパクトで場所を取らない◎

底面にギザギザとした凹凸が付いているのもポイント。このおかげで味噌汁の袋を立てて管理しやすいです。

実際に普段常備しているストックを収納してみましたが、幅が絶妙で即席味噌汁やフリーズドライ味噌汁がぴったり収まります！しっかりまとめて収納できるので、食品ロスにもつながります。

余分な隙間などが無いので効率よく収納でき、ストレスフリーな使い心地。ケース自体が幅を取らないコンパクトなサイズなので、棚の隅や引き出しの中にも設置しやすいです。

即席味噌汁だけでなく、スープやコーヒーなどのインスタント飲料の収納にもおすすめです。

今回は、セリアの『即席味噌汁ストッカー』をご紹介しました。

細々としているためどうしても散らかりやすい即席味噌汁ですが、このストッカーがあれば快適です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。