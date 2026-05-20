中国・上海市の日本料理店でナイフを持った男が日本人らを負傷させた事件で、男が犯行後は暴れることなく身柄を確保されていたことが分かりました。叫び声が飛び交う現場。被害者とみられる男性が床に座り込んでいます。上海市で19日、商業ビルに入る日本料理店に男が押し入り、果物ナイフで3人を切りつけました。上海の日本総領事館などによりますと、うち2人は日本人の男性で1人は中国人の女性です。2人の日本人の命に別条はない