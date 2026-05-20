１９日、柳州市の螺螄粉（タニシビーフン）小鎮に設置された臨時避難所で、救援物資をトラックから降ろすスタッフ。（南寧＝新華社記者／陸波岸）【新華社南寧5月20日】中国広西チワン族自治区柳州市では18日に起きた2度のマグニチュード5.2の地震で死傷者が出たほか、多くの家屋が倒壊した。現在は複数の臨時避難所で被災者の受け入れが進み、物資や医療・衛生サービスも十分に行き渡っている。１９日、柳州市の螺螄