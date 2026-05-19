１９日、成都市の安靖駅で出発を待つ観光列車「パンダ特別列車・錦繡天府号」。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都5月19日】中国四川省成都市で19日、「蜀錦宋韻」（四川の錦織物と宋代の文化）をコンセプトにした観光列車「パンダ特別列車・錦繡天府号」が新疆ウイグル自治区に向け出発した。乗客92人を乗せ、16日かけて新疆の北部と南部を巡る。乗客は昼間に観光し、夜間に移動する。ウルムチや天山天池