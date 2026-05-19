成都武侯祠博物館を訪れた人たち。（成都＝新華社配信）【新華社成都5月19日】中国四川省成都市では、博物館や美術館など市内文化施設の2025年の来館者が3600万人を超えた。市が管轄する博物館は成都博物館、成都武侯祠博物館、成都金沙遺跡博物館、成都杜甫草堂博物館、成都永陵博物館、成都自然博物館の6館あり、25年はうち4館が全国の博物館トップ100にランクイン。市外からの来館者は約7割に上った。（記者/余里）成都杜甫