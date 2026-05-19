金沢・都心軸のもうひとつの顔、武蔵が辻地区の再開発が動き出しました。19日、地権者らが金沢市長とともに山野知事を訪ね、早期の建て替えへの支援を求めました。県庁に要望に訪れたのは武蔵が辻A地区市街地再開発協議会の会長を務める金沢丸越百貨店の熱田隆明社長ら地権者で、金沢市の村山卓市長も同席しました。武蔵が辻地区は金沢駅から香林坊・片町の中心市街地につながる中間点にあり経済、観光、賑わいの重要な場所と位置