女優の倉科カナが17日、インスタグラムを更新。“お久しぶり”の投稿に、ファンから反響が集まっている。【動画】「マジで可愛い」「女神」の倉科カナ倉科は「お久しぶりです」とつづり、動画を投稿。「なんか音が取れてなかった、、、 アテレコに使って良いよー笑」とコメントした。投稿した動画では、何かを話しながら笑顔で手を振る倉科の姿はあるが、BGM以外は無音となっている。久々の投稿にファンからは「綺麗すぎ」