倉科カナ、“お久しぶり”投稿に反響 「マジで可愛い」「女神」の声
女優の倉科カナが17日、インスタグラムを更新。“お久しぶり”の投稿に、ファンから反響が集まっている。
【動画】「マジで可愛い」「女神」の倉科カナ
倉科は「お久しぶりです」とつづり、動画を投稿。「なんか音が取れてなかった、、、 アテレコに使って良いよー笑」とコメントした。
投稿した動画では、何かを話しながら笑顔で手を振る倉科の姿はあるが、BGM以外は無音となっている。
久々の投稿にファンからは「綺麗すぎ」「何でこんなに可愛いんだろー」「大人可愛いって最強じゃないか」「マジ可愛いって」「ほんと、女神やなー」などの声が寄せられている。
引用：「倉科カナ」インスタグラム（＠kanakurashina_official）
【動画】「マジで可愛い」「女神」の倉科カナ
倉科は「お久しぶりです」とつづり、動画を投稿。「なんか音が取れてなかった、、、 アテレコに使って良いよー笑」とコメントした。
投稿した動画では、何かを話しながら笑顔で手を振る倉科の姿はあるが、BGM以外は無音となっている。
久々の投稿にファンからは「綺麗すぎ」「何でこんなに可愛いんだろー」「大人可愛いって最強じゃないか」「マジ可愛いって」「ほんと、女神やなー」などの声が寄せられている。
引用：「倉科カナ」インスタグラム（＠kanakurashina_official）