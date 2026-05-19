ハウステンボス歌劇学院で、13期生の入学式が行われました。 プロの舞台人を目指して入学したのは、全国から選ばれた18歳～23歳までの8人です。 式ではあこがれの先輩らが見守る中、新入生を代表して高橋 愛さんが宣誓しました。 （13期生代表 高橋愛さん） 「立派な舞台人になれますよう、一心不乱に芸の道に励むことを、ここにお誓いいたします」 舞台人として、新たな一歩を踏み出した8人。 （娘