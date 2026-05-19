「阪神−中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神が倉敷マスカットスタジアムでスカッと先制した。初回、岡山出身のドラフト３位・岡城が二塁打で出塁。塁上では筑波大時代からお決まりの「Ｔポーズ」だけでなく、おそらく岡山の頭文字を使った、「Ｏポーズ」も披露した。その後、２死二塁となって佐藤輝が左前へ先制の適時打を放った。倉敷は佐藤輝にとってゆかりの地。母方の祖父母が住んでいて、過去３戦は１２