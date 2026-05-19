JR東日本と西武鉄道は19日、JR武蔵野線〜西武池袋線間の連絡線を活用した直通運転を始めることで合意したと発表した。運行開始時期は2028年度を予定し、直通運転では小田原・湘南エリア、房総エリア、新幹線接続、東京ディズニーリゾートなどのJR沿線から、西武線沿線（秩父エリア、ベルーナドームなど）への運行プランを検討している。【画像】カッコいい！直通運転で使われる「ニューレッドアロー」のリニューアル車両両社に