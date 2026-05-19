西武は19日、西川愛也外野手が5月21日(木)に発売のJUNON7月号に登場することが決定したと発表した。「JUNON」は、テレビ、映画、音楽シーン、スポーツなどの各分野で”今いちばん輝いているスター’’たちが登場する女子のための総合エンターテインメント誌。ライオンズの選手が登場するのは、2024年2月号の栗山巧選手の単独掲載と、郄橋光成投手などの若手投手5名の掲載以来、2年ぶり。また、ライオンズの選手が単独で