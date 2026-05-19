西武は19日、西川愛也外野手が5月21日(木)に発売のJUNON7月号に登場することが決定したと発表した。

「JUNON」は、テレビ、映画、音楽シーン、スポーツなどの各分野で”今いちばん輝いているスター’’たちが登場する女子のための総合エンターテインメント誌。ライオンズの選手が登場するのは、2024年2月号の栗山巧選手の単独掲載と、郄橋光成投手などの若手投手5名の掲載以来、2年ぶり。また、ライオンズの選手が単独で誌面に登場するのは栗山巧選手以来。

今回のテーマは、「西川愛也選手の“愛差し”（眼差し）」。メガネ姿の撮り下ろし写真とインタビューが見開き2ページで掲載される。最近、オフに眼鏡を愛用している西川。視力は元々良いと言うが、眼鏡をかけるようになったきっかけやプライベートの話題のほか、今シーズンの自身の成績やチームの魅力などを語っている。

▼ 西川愛也

「最近休みの日はメガネをかけることも多いのですが、取材でかけたのは初めてで新鮮でした。普段と違った僕を見てもらえるんじゃないかと思います。ぜひ手にとってみてください」