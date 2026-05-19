魁力屋がこの日の取引終了後に、２６年６月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表した。現行制度では、毎年６月末日及び１２月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に一律で１０００円相当の優待券（電子チケット）１枚（年２０００円相当）提供していたが、変更後は５００円相当の優待券（電子チケット）を保有株数に応じて４枚（２０００円相当）～１２枚（６０００円相当）提供する。なお、年間では４０