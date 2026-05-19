19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数784、値下がり銘柄数606と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、シリコンスタジオ、Ｓｐｅｅｅ、東北特殊鋼、岡本硝子など6銘柄がストップ高。大戸屋ホールディングス、アップルインターナショナル、篠崎屋、ペッパーフードサービス、ＴＨＥグローバル社など36銘柄は年初来高値を更新。ソマール、カンセキ、大