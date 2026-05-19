【モデルプレス＝2026/05/19】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りパンケーキを披露した。【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「焼き目が綺麗すぎる」子ども用ストックに米粉パンケーキタワー◆竹内渉、手作りパンケーキ竹内は「米粉パンケーキタワー」「子供たちのストックだけど、私が全部食べてしまいたい」とコメントを記し、手作りのパンケーキを公開。10枚ほどのパ