5月13日、元フィギュアスケート女子日本代表の坂本花織が、神戸市内で引退会見を行った。今後はアイスショーに出演する予定で、将来的にはコーチ業に専念するという。【独占入手】「美文字！」と話題、坂本花織直筆のメッセージカード「会見には白のジャケットとスカートを合わせ、胸元には、30万円のネックレスをつけていました。ネックレスとおそろいのイヤリングもつけていて、華やかな装いでした。締めのあいさつでは、5月5