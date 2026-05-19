F8スパイダーをベースとするワンオフモデルフェラーリは、最も特別な顧客のために用意された1台限りの最新ワンオフモデル『HC25』を公開した。今後のミドシップ・スーパーカーを予感させるものと言えるだろう。【画像】斬新なデザイン要素を取り入れた特別なワンオフモデル【フェラーリHC25を詳しく見る】全5枚『F8スパイダー』をベースに、フェラーリのデザイン責任者フラビオ・マンツォーニ氏が手がけたこのモデルは、「大胆で