F8スパイダーをベースとするワンオフモデル

フェラーリは、最も特別な顧客のために用意された1台限りの最新ワンオフモデル『HC25』を公開した。今後のミドシップ・スーパーカーを予感させるものと言えるだろう。

【画像】斬新なデザイン要素を取り入れた特別なワンオフモデル【フェラーリHC25を詳しく見る】 全5枚

『F8スパイダー』をベースに、フェラーリのデザイン責任者フラビオ・マンツォーニ氏が手がけたこのモデルは、「大胆で未来志向の視点」を持つとされている。



HC25 フェラーリ

フェラーリによると、ハイブリッド化されていないV8エンジンをミドシップへ搭載した最後のモデルであるF8と、最新のフラッグシップモデルである『F80』やフロントエンジン搭載の『12チリンドリ』との間のギャップを埋める存在だという。

縦型デイタイムランニングライト採用

フェラーリの最新モデルと同様に、HC25は幾何学的なフォルムとブラックのアクセントを特徴としている。

車体中央部を覆う帯（リボン）は、エンジンや主要コンポーネントを際立たせるものだ。矢のような形状で「勢い」を感じさせるとともに、削り出しアルミニウムのドアハンドルとリアの張り出しを強調する。



HC25 フェラーリ

特に注目すべきは新しいヘッドライト技術で、これによりレンズの薄型化が可能となった。また、フェラーリとして初めて牙のような形状のデイタイムランニングライトを備えている。

インテリアの大部分はグレーのテキスタイルで覆われており、イエローのステッチやグラフィックがアクセントとなっている。

HC25は今週末、米国テキサス州のサーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催された「フェラーリ・レーシング・デイズ」にて展示された。