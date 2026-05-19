エンバイオ・ホールディングスがカイ気配スタート。同社は１８日の取引終了後、特別高圧系統用蓄電所の開発を目的とした土地及び一般送配電事業者との系統連系に関する権利を取得したと発表。これを材料視した買いが入った。蓄電所の所在地は長野県で、最大受容電力は３０メガワット。取得先と取得価額は非開示とする。系統連系は２０２８年３月に予定。再生可能エネルギー関連事業の中期的な成長機会を見据え