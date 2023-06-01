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【Forza Horizon 6】 5月19日 発売 価格： スタンダード エディション 9,800円 デラックス エディション 14,000円 プレミアム エディション 16,800円 パッケージ版 8,900円（参考価格） マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用レーシング「Forza Horizon 6」を5月19日に発売する。価格はダウンロード版のスタンダ