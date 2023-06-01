【Forza Horizon 6】 5月19日 発売 価格： スタンダード エディション 9,800円 デラックス エディション 14,000円 プレミアム エディション 16,800円 パッケージ版 8,900円（参考価格）

マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用レーシング「Forza Horizon 6」を5月19日に発売する。価格はダウンロード版のスタンダード エディションが9,800円、デラックス エディションが14,000円、プレミアム エディションが16,800円。パッケージ版（Xbox Series X版）の参考価格が8,900円。なお本作はGame Passにも対応している。

デラックス エディションには、ゲーム本編に加えて、毎週1台ずつ合計30台の車がゲームに追加される「カー パス」と「ウェルカム パック」が付属する。また、プレミアム エディションには、「Forza Horizon 6」完全版に加えて、2つのプレミアム拡張パック（発売後に登場）やイタリアン パッション カー パック（発売後に登場）、タイム アタック カー パックなどが付属する。

本作は、レースゲーム「Forza Horizon」シリーズの最新作。今作では、日本全土を舞台にしたシリーズ史上最大のマップを採用している。550台以上の実在する車両が登場し、日本を探索しながら、レアな改造車を見つけて試乗・購入し、峠バトルに参戦していく。2026年内に、プレイステーション 5版も発売される予定。

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