卓球女子・日本代表の張本美和（17）が16日、自身のインスタグラムを更新。兄で卓球男子・日本代表の張本智和（22）、父母との“レア”な家族4ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「仲良し家族の様子がうかがえます」兄・張本智和＆父母との“レア”な家族4ショット披露の張本美和張本兄妹は、4月28日〜5月10日にかけて開催された『2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）』に日本代表として出