【一番くじ スーパーマリオ with YOSHI】 5月23日より順次発売 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」を5月23日よりファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで順次発売する。価格は1回750円。 本商品は、スӦ