介入再開以降の円売りに影響した米ドル／円の120日MAとの関係 ヘッジファンド（以下ヘッジF）の取引を反映するCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは、4月末に日本の通貨当局が2024年7月以来の米ドル売り・円買い介入を再開したとみられると、大きく縮小した。ただ先週は小幅ながら円売り越し再拡大となった。 具体的に見ると、円売り越しは、4月28日時点では10.2万枚だったが、5月5日時点では6.1万枚と大き