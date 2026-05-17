ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭を柔らかくして挑戦してみてください。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけでおなじみの単語に早変わりします。あなたは1分以内に正解を見つけられるでしょうか？問題：「て ん え い じ わ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。て ん え い じ わヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正解：わえいじてん（※「えい