バラバラになったひらがなを並び替えて、正しい単語を導き出しましょう！ 制限時間は1分間。シンプルだけど意外と難しいアナグラムクイズで、あなたの「ひらめき力」を試してみませんか？ 隙間時間の脳トレにぜひ挑戦してみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

頭を柔らかくして挑戦してみてください。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけでおなじみの単語に早変わりします。あなたは1分以内に正解を見つけられるでしょうか？

問題：「て ん え い じ わ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

て ん え い じ わ

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：わえいじてん（※「えいわじてん」も可）

正解は「わえいじてん」でした。

▼解説
正解は、日本語の言葉を英語で引くための「和英辞典（わえいじてん）」でした！ 並び替えるコツは、まず「わ」や「じ」など、特徴的な音から始まる言葉を予測してみることです。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)