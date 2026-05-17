【並び替えクイズ】「て ん え い じ わ」を並び替えると？ 最後の文字は「ん」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭を柔らかくして挑戦してみてください。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけでおなじみの単語に早変わりします。あなたは1分以内に正解を見つけられるでしょうか？
て ん え い じ わ
ヒント：最後の文字は「ん」
答えを見る
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▼解説
正解は、日本語の言葉を英語で引くための「和英辞典（わえいじてん）」でした！ 並び替えるコツは、まず「わ」や「じ」など、特徴的な音から始まる言葉を予測してみることです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭を柔らかくして挑戦してみてください。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけでおなじみの単語に早変わりします。あなたは1分以内に正解を見つけられるでしょうか？
問題：「て ん え い じ わ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
て ん え い じ わ
ヒント：最後の文字は「ん」
答えを見る
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正解：わえいじてん（※「えいわじてん」も可）正解は「わえいじてん」でした。
▼解説
正解は、日本語の言葉を英語で引くための「和英辞典（わえいじてん）」でした！ 並び替えるコツは、まず「わ」や「じ」など、特徴的な音から始まる言葉を予測してみることです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)