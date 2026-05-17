第1回【オーボエから転向、“クロマチックハーモニカ”の奏者に？南里沙が語る「ネットでの偶然の出会い」】のつづき大学3年生で出会ったクロマチックハーモニカに惚れこみ、YouTubeで演奏を披露していた南里沙（39）が、メジャーデビューを果たしたのは2013年のことだ。YouTubeでの人気に目を付け、数々のコンクールなどで入賞していた彼女に、レコード会社のディレクターから声が掛かったのだ。YouTubeでも徐々に再生回数を