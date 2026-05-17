第1回【オーボエから転向、“クロマチックハーモニカ”の奏者に？ 南里沙が語る「ネットでの偶然の出会い」】のつづき

大学3年生で出会ったクロマチックハーモニカに惚れこみ、YouTubeで演奏を披露していた南里沙（39）が、メジャーデビューを果たしたのは2013年のことだ。YouTubeでの人気に目を付け、数々のコンクールなどで入賞していた彼女に、レコード会社のディレクターから声が掛かったのだ。YouTubeでも徐々に再生回数を増やしていたが、やはりメジャーデビューの反響の大きさには驚いたという。

（全2回の第2回）

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【画像】ピアノ、オーボエに親しんだ時期も…貴重カットで振り返る「南里沙」の音楽半生

アジアで盛り上がるクロマチックハーモニカ

YouTubeで演奏を披露する一方で、2009年に開かれた「ドイツF.I.H.ハーモニカ世界大会」のオープンカテゴリーで準優勝。2010年の「F.I.H.日本ハーモニカコンクール」では3部門で優勝し、全部門総合グランプリも獲得した。シンガポールで開かれた「第8回アジア太平洋ハーモニカ大会クロマチックソロオープン」でも優勝するなど、国内外での活躍が続いた。うわさを聞き付けたレコード会社の制作ディレクターがライブ会場を訪れ、後日、「ぜひデビューを手掛けたい」と連絡があった。そして2013年5月、アルバム「Mint Tea」を発売してメジャーデビュー。自身は「クロマチックハーモニカという楽器にとっても大きな出来事だった」と振り返る。

インタビューに応じる南里沙

「やはり、メジャーデビューを果たすことで、新聞や雑誌に載ったり、ラジオやテレビに出演したり、ということにつながっていくわけです。それを見て興味を持ってくださる人も大勢いらっしゃる。初めて聴く人は『クロマチックハーモニカってこんな音が出るんだ』というような、小学生らが使うハーモニカからは考えられない音色が出ることに驚かれるかたも多かったですね。やっぱり私が最初にクロマチックハーモニカを知った時の驚きというものを、皆さんも感じていただいているのではないでしょうか。もちろん郷愁を感じる方も多いです」

実はクロマチックハーモニカは、日本以外のアジア諸国ではメジャーな存在だ。

「今、海外の盛り上がりはすごく、アジア大会ともなると、4,000〜5,000人が参加するような大きな規模になります。中国、台湾、香港、マレーシア、韓国……。近年はコンクールに出るというより、審査や演奏をしに行くことが多いのですが、どこの国や地域も盛り上がりの熱を感じます」

アジアでの大会はカテゴリーも多岐にわたる。クロマチックハーモニカだけでなく、ブルースハープ、複音ハーモニカなどの枠も設けられ、またクロマチックハーモニカの中でもジャズやクラシック、それにアンサンブルやオーケストラといったカテゴリー分けがなされ、それぞれに多くの参加者がいて、大きな盛り上がりを見せているという。

「開会式などはアリーナを借り切ってやるほどの規模です。私は第8回のアジア太平洋大会で優勝したので今は審査員になっているんですが、あの大会がきっかけで南里沙という名前も覚えていただいたし、本当に大きかったですね」

レコーディング時の空気や香り

改めて作品として世に出たアルバムなどを聴き返すと、当時の思いが蘇ってくるという。

「アルバムは練って練って創り上げていきますが、振り返って聴くと、その時の空気や香り、本当にいろんなものを思い出すんです。当時の私のベストというものを出し尽くしているわけですが、出し尽くすというのはなかなか大変な作業です。でも同時にそれは一番好きな作業かもしれません」

特に最初のアルバムでは自身が思い描く音色のイメージと、出来上がってきたものの音色のイメージの差に懊悩したと明かす。

「自分が思っている音と、ミックスで上がってきたものの音。その違いをどうスタッフさんに言葉で伝えたらいいのか、という難しさがありました。一般にあるクロマチックハーモニカのイメージと私の持つイメージのすり合わせが必要な部分が多くて、地元の神戸から何度東京まで通ったことか。今ならもう少し的確に言えたと思いますが、当時の私は何をどうしたらいいかをうまく伝えられなくて。でも伝えなきゃいけなくて。本当にスタッフの皆さんにはよくしていただきました」

その苦労があったからこそ、作品は広く聴かれることにつながった。

コロナ禍ではYouTubeでつながれるありがたさを実感

2020年からの新型コロナウイルス禍は、メジャーデビュー後の多忙ゆえに遠のいていたYouTubeのありがたさを、改めて実感したという。

「コロナ禍では演奏の場もなくなり、皆さんと会える場もなくなりました。だからまたYouTubeを一生懸命やろうと。これなら皆さんに聴いてもらって楽しんでもらえる、と思ったんですね。YouTubeを始めた当初は、夜に作品をアップロードしようとしても明け方になってもまだアップが終わっていない、というような状況がありましたが、今は生配信もできる時代。コロナ禍に生配信を週に1度の頻度で始めるようになりました。今は250以上の演奏がYouTubeに上がっています」

それらの動画から「南里沙」にたどり着く人の多さにも驚いたという。近年は若年層に利用者が多いTikTok向けの配信も始め、そこでクロマチックハーモニカを知ってコンサートに訪れた若いファンもいた。

「だからこうして自分から動いていくことは大事なんだなと改めて思いました。特にクロマチックハーモニカというのはまだまだ知られていない面も多くて、まずは知ってもらう、そこから演奏してみたいって思ってもらうことが大事かなと思います」

コラボ演奏も増え、朝ドラ「半分、青い。」、レコ大にも

YouTubeではポップスやゲーム音楽などさまざまなジャンルの音楽の演奏を披露しているが、そのこともあってか、コラボ演奏をする機会も増えてきた。フラメンコギター奏者の沖仁や演歌歌手らと“異世界”のコラボを実現し、聴衆を魅了してきた。

2019年の日本レコード大賞の「令和によみがえる名曲」と題された特別企画もそのひとつ。河島英五の「酒と泪と男と女」を歌った島津亜矢と共演し、一部で「歌うまモンスター」「声量モンスター」などとも称される島津の横で、その迫力に負けないクロマチックハーモニカの音色をホール中に響かせた。

「昨年はテレサ・テンさんの没後30年ということで、記念コンサートでは由紀さおりさんや夏川りみさんとも共演させていただきました。ご本人の映像も流れていて、その歌声とのコラボもありました」

2018年に放送されたNHKの連続テレビ小説「半分、青い。」で、自身のクロマチックハーモニカの演奏が使われたことも、南里沙の音楽人生に刻まれるトピックスだろう。

「朝ドラでいつか自分の音を……というのは夢でした。レコ大もそうですが、オーケストラのソリストとして演奏したり、自衛隊音楽隊の皆さんと演奏したりと、クロマチックハーモニカでいろんな夢が叶いました。いつかは映画の音楽もやってみたいですね」

最新アルバムは2020年に発売した「Risa Plays JAZZ」だが、「そろそろ最新アルバムを出したいです」と本人は言う。YouTubeを聴きながら新たなアルバム発売を待つ時間もファンには楽しみとなりそうだ。5月24日には滋賀県の守山市民ホールでギターの斉藤巧、篠笛の佐藤和哉、尺八の辻本好美とともに「SSMTスペシャル・カルテット」のコンサート（全席指定6,500円）が開かれる。

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第1回【オーボエから転向、“クロマチックハーモニカ”の奏者に？ 南里沙が語る「ネットでの偶然の出会い」】では、ピアノを始め、オーボエに出会った衝撃、そして偶然にもクロマチックハーモニカにたどり着いた経緯などについて語っている。

デイリー新潮編集部