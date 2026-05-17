週半ばから前線が西日本から東日本付近に延びるでしょう。20日(水)以降は九州から東海で、21日(木)以降は関東から東北でも雨の降る日が多くなりそうです。長雨シーズン前のぐずつく天気、いわゆる梅雨のはしりとなりそうですが、九州南部や四国などでは平年より早い梅雨入りとなる可能性があります。5月下旬は本州付近で雨の日が増加この先、19日(火)頃までは広く晴れますが、晴天は続きません。週半ばから前線が西日本から東日本