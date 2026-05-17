本当に「象徴的撤退」で済む話なのか2026年5月、トランプ政権がドイツ駐留米軍5000人の撤退を発表した。これは、トランプ大統領が、イラン攻撃に対して欧州各国が非協力的だったことに立腹して持ち出した「1万2000人削減」よりは、かなり小規模だった。ドイツ政府は「象徴的な削減でしかない」と評価し、NATO全体も動揺を抑えようとした。だが、この撤退劇が示しているのは、戦後80年間続いてきた米欧同盟の根本的な変質であ