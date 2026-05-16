高校野球の春季関東大会が16日、千葉県の柏の葉公園野球場などで開幕した。5試合中4試合が1点差の熱戦が繰り広げられた。横浜は国士舘をわずか1安打に抑え、7回コールドで下した。昨春王者・健大高崎は今春センバツ出場の佐野日大に競り勝った。埼玉を制した浦和学院は粘る横浜創学館を振り切った。17日も専大松戸―花咲徳栄によるセンバツ出場校同士の激突など注目カードが組まれた。【16日の結果】前橋商（群馬）6―5