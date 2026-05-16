【モデルプレス＝2026/05/16】日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（毎週土曜18時〜）で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが死去。これを受け、5月16日の放送ではテロップにて追悼した。【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿◆「名探偵コナン」テロップにて山崎和佳奈さん追悼この日の放送では、オープニングが終了すると、コナン、毛利小五郎、蘭が登場。すると、画面下部には「毛利蘭役 山崎和佳奈さん