スペイン１部レアル・マドリードの新監督就任が決定的と報じられている世界的名将ジョゼ・モウリーニョ氏が最終条件を提示した。

Ｒマドリードはチーム再建に向けて新監督の招聘に乗り出している。地元各メディアは「ほぼ決まったようだ」とし、現在ポルトガル１部ベンフィカを率いるモウリーニョ氏が来季から指揮をとる見込みで「チームの問題を解決できる唯一の人物」という。ベンフィカと２０２８年まで残っている契約の解除金は「手ごろな」３００万ユーロ（約５億５０００万円）で、金銭的な面では大筋合意に達したという。

しかし、スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ」はモウリーニョ氏は就任に向けては「依然として不透明だ」とし、現所属チームのポルトガル代表ＤＦアントニオ・シルバ（２２）の獲得をＲマドリードに要求しているという。「ベンフィカで４０試合に出場し、同監督の現在のシステムにおいて重要な選手」だという。ただ、契約は２０２７年夏まで残っており、契約解除金（移籍金）は１億ユーロ（約１８４億円）に設定されるなど、超高額だ。

移籍金は交渉次第で値下げされる可能性が高いというが、名将の招聘を実現するため、名門クラブは新たな資金を投入するだろうか。