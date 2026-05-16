喉の不調で休養中の「timelesz」菊池風磨（31）の不在に心配の声が寄せられている。菊池はライブツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」で、5月16、17日の愛知、30、31日の静岡公演の出演を見合わせる。【こちらも読む】timelesz菊池風磨「活動休止」のウラ…“働きすぎ”の指摘と冠番組「タイムレスマン」低迷との関連主催者公認のリセールサービスサイト「RELIEF Ticket」などを通して発表され、愛知と