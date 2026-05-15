メイプル超合金・カズレーザーが、衰退するテレビ業界について持論を展開した。しかし、その内容が“特大ブーメラン” だとして波紋を呼んでいる。「発言が飛び出したのは、ぺこぱ・松陰寺太勇さんが共演しているYouTubeチャンネル『チルるーム』で、5月11日に公開された《【感想】ぺこぱの単独ライブをカズレーザーと見る！》という動画でのことです。この日は、ぺこぱが3月におこなった単独ライブについてトーク。実際のライ