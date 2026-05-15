自民党県連は１５日、役員選考会を開き、新しい総務会長に邑楽郡区選出の川野辺達也議員を選出するなど、新しい執行部を決定しました。 自民党県連では１５日、新しい執行部が会見に臨みました。 総務会長には、邑楽郡区選出で３期目の川野辺達也議員。政調会長には、高崎市区選出で２期目の松本基志議員。県議団長には、桐生市区選出で２期目の亀山貴史議員。筆頭副幹事長には、北群馬郡区選出で２期目の大林裕子議員がそれぞ