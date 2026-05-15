インドの貨物船がホルムズ海峡近海で攻撃を受けて沈没したとインド当局が明らかにした。15日（現地時間）、インド海運省によると、13日未明、オマーン海岸でインド国籍の木造貨物船「ハジ・アリ」が攻撃を受け、炎上したまま沈没した。この船の乗組員14人全員はオマーン沿岸警備隊に救助された。この船は家畜を載せてソマリアを出発し、アラブ首長国連邦（UAE）のシャールジャ港に向かっていたという。インド政府は攻撃の性質や背